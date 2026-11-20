Đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Huỳnh Quốc Thái (bên phải) tặng hoa chúc mừng Trường THPT Nguyễn Quang Diêu. Ảnh: THÙY TRANG

Tại buổi họp mặt, đại biểu, thầy cô giáo và học sinh cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và nghe những lời tri ân của học sinh dành cho thầy cô.

Dịp này, đồng chí Huỳnh Quốc Thái tặng hoa chúc mừng tập thể nhà trường. Trường THPT Nguyễn Quang Diêu cũng tổ chức tri ân các thầy cô nguyên lãnh đạo, những người có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển trường.

Nhân dịp này, tập thể và nhiều giáo viên của trường nhận giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2025 - 2026.