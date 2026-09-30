Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn: Xã Mỹ Thành phấn đấu hơn để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của xã, tính đến cuối tháng 9-2026, thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 18.409 triệu đồng, bằng 76% dự toán; có 10 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 100% chỉ tiêu năm 2026, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 73 doanh nghiệp.

Công tác dân số, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,2%, đạt 99,38% so với chỉ tiêu nghị quyết. Từ đầu năm đến nay, toàn xã giảm được 9 hộ nghèo, dự kiến hoàn thành kế hoạch đề ra; thu gom rác thải nông thôn đạt 90%, đạt 99,77% so với chỉ tiêu nghị quyết. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã kết nạp 6 đảng viên, đạt 80% chỉ tiêu năm...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Mỹ Thành đạt được trong 9 tháng đầu năm. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí đề nghị xã tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Trước hết, xã cần rà soát lại hệ thống trạm y tế, bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đồng thời, coi trọng đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, tập trung triển khai các công trình thiết yếu nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.

Bên cạnh đó, địa phương cần thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, chế độ đối với cán bộ, công chức; chăm lo cho người dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán sắp đến.

Đặc biệt, xã tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu do Trung ương và Tỉnh ủy giao; chú trọng khắc phục những hạn chế, tồn tại được chỉ ra qua công tác giám sát, kiểm tra để đạt kết quả rõ nét. Đồng chí mong muốn Đảng ủy, chính quyền xã Mỹ Thành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2026.