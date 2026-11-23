Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa, đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của ngành trong thời gian qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thay mặt tập thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; đồng thời cho biết tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.