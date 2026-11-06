Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn khảo sát công tác chuẩn bị Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác khảo sát thực tế công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026.

Tại buổi khảo sát, Đoàn công tác kiểm tra khu vực tổ chức lễ khai mạc, không gian trưng bày sản vật làng nghề, khu trải nghiệm văn hóa dân gian và các hạng mục khác.

Đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh báo cáo về xây dựng kịch bản, chương trình nghệ thuật và địa điểm bố trí sân khấu phục vụ lễ khai mạc.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện các hạng mục đúng tiến độ; chú trọng bảo tồn không gian kiến trúc, nét văn hóa truyền thống của làng cổ; tăng cường quảng bá để thu hút du khách trong và ngoài tỉnh.

Theo kế hoạch, Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 được tổ chức trong 4 ngày (từ ngày 19 đến ngày 22-11). Đây là hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc, góp phần giới thiệu giá trị di sản và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương.