Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn: Chuẩn bị tốt nhất cho Giải VPBank Đất Sen hồng Music Marathon 2026

Quang cảnh buổi làm việc tại hội trường UBND tỉnh.

Theo Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus, thời điểm hiện tại, đơn vị đã thực hiện thi công các hạng mục đạt 60% tiến độ. Đồng thời, đơn vị cũng thống nhất phương án với các nhãn hàng trưng bày sản phẩm thể thao, OCOP tham gia; tập huấn bộ phận chuyên môn, y tế, trọng tài; chuẩn bị tốt khâu nước uống và trái cây phục vụ vận động viên...

Cùng với đó, các sở, ngành tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó, các hoạt động xung quanh Giải Hội thảo Kinh tế thể thao Đồng Tháp năm 2026 đã chuẩn bị sẵn sàng; tour "Trekking khám phá Chợ quê Tân Thuận Đông"; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; các nhà mạng phục vụ tốt việc phát sóng điện thoại...

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh cũng ban hành kế hoạch phục vụ y tế, với 11 tổ để đảm bảo công tác phục vụ giải chạy; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật dụng y tế phục vụ cho vận động viên. Công an tỉnh có kế hoạch đảm bảo điều tiết phân luồng và đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình diễn ra Giải.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý đường bộ hỗ trợ di chuyển trong suốt thời gian diễn ra giải chạy thuộc khu vực cầu Cao Lãnh; hỗ trợ đường chạy tốt nhất cho vận động viên trong suốt các cự ly thi đấu.

Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho Giải trước, trong và sau giải chạy. Cùng với đó, chuẩn bị tốt công tác trực tiếp và tiếp sóng cho đêm khai mạc Giải…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn đánh giá cao tinh thần chủ động của các sở, ngành tỉnh và Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus trong công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng lần này.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn yêu cầu, UBND phường Cao Lãnh và Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus làm việc lại thời gian tổ chức chương trình "Trekking Chợ quê Tân Thuận Đông" nhằm tuyên truyền quảng bá du lịch trải nghiệm.

Các sở, ngành tỉnh phải nghiên cứu tối ưu nhất đảm bảo an toàn cho vận động viên trong suốt quãng đường thi đấu các cự ly; đảm bảo an ninh, trật tự cho giải chạy; đồng thời, UBND các phường phải đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường; xây dựng tốt hình ảnh, quảng bá du lịch địa phương…

Đơn vị thi công tập trung hoàn thành các hạng mục cho Giải VPBank Đất Sen hồng Music Marathon 2026.

Sau buổi làm việc tại hội trường, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn đến kiểm tra thực tế tại khu vực chuẩn bị cho sự kiện.