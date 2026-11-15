Đồng chí Hoàng Văn Tiền được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Chợ Rã.

Tại Kỳ họp, HĐND xã Chợ Rã đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với đồng chí Triệu Anh Chư do chuyển công tác khác; đồng thời tiến hành bầu Chủ tịch UBND xã Chợ Rã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành, đồng chí Hoàng Văn Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chợ Rã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Chợ Rã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. HĐND xã đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử theo quy định.

Trước đó, ngày 12-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1257-QĐ/TU điều động, chỉ định đồng chí Hoàng Văn Tiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Thành tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Chợ Rã, nhiệm kỳ 2025 - 2030.