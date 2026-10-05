Đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri xã Sìn Hồ

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026 và bế mạc ngày 20/11/2026, được tiến hành thành 2 đợt. Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 45 dự án luật, nghị quyết. Đồng thời, xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và một số nội dung quan trọng khác. Đoàn cũng thông tin khái quát hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ nhất đến trước Kỳ họp thứ 2.

ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri xã Sìn Hồ.

Đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri dự buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Sìn Hồ kiến nghị một số nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất như: quan tâm sửa chữa tuyến đường từ bản Hoàng Hồ xuống bản Nậm Lúc, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân; sớm tổ chức đo đạc, hoàn thiện hồ sơ đất ở, đất nông nghiệp, lâm nghiệp để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giúp người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống và thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính; xem xét có hệ số phụ cấp đối với trưởng ban kiêm nhiệm HĐND cấp xã.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri cũng mong muốn chính sách hỗ trợ phổ cập đối với học sinh được điều chỉnh phù hợp với từng cấp học, ngành học; có hướng dẫn cụ thể về chính sách đối với học sinh bán trú, nội trú, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập. Cùng với đó, đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư hệ thống cấp nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, nhất là trong mùa khô...

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri.

Kết luận buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời, trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp cao hơn, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chuyển Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.