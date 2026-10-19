Đồng chí Hoàng Ngọc Đan được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Nam Trạch

Các đại biểu tham dự kỳ họp - Ảnh: L.M

Tại kỳ họp, HĐND xã Nam Trạch đã xem xét các tờ trình, báo cáo của UBND xã và các cơ quan liên quan; nghe báo cáo thẩm tra của các ban HĐND xã. Đồng thời, các đại biểu tiến hành thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua các nghị quyết; triển khai các nội dung về công tác cán bộ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng - Ảnh: L.M

HĐND xã đã thông qua 5 nghị quyết quan trọng, gồm: Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 (đợt 1) và năm 2026 nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2026 nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; chương trình MTQG phòng, chống ma túy đến năm 2030 và chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2026 nguồn kinh phí thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ.

Lãnh đạo xã Nam Trạch và các sở, ban, ngành tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Ngọc Đan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Trạch - Ảnh: L.M

Tại kỳ họp, HĐND xã cũng thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã Nam Trạch đối với đồng chí Trần Lích vì chuyển công tác.

Căn cứ thông báo của Tỉnh ủy, HĐND xã Nam Trạch đã tiến hành bầu, thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND xã Nam Trạch, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Hoàng Ngọc Đan, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Trạch, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện lãnh đạo HĐND xã Nam Trạch phát biểu bế mạc kỳ họp - Ảnh: L.M

Phát biểu bế mạc kỳ họp, lãnh đạo HĐND xã đề nghị UBND xã khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua. Thường trực HĐND, các ban, đại biểu HĐND xã tiếp tục tăng cường phối hợp, giám sát việc triển khai các nghị quyết; tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, tham gia thực hiện; kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-anh ninh đã đề ra.