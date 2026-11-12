Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên tại phường Vinh Hưng

Nghi thức chào cờ tại Lễ trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Dự buổi lễ và trực tiếp trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng tham dự có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đảng viên tham dự lễ. Ảnh: Mai Hoa

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 343 đảng viên

Trong số 343 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp này, có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 20 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 32 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Nhiều nhất là Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng được trao cho 258 đảng viên. Có 21 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Có 2 đảng viên được truy tặng 65 năm và 55 năm tuổi Đảng.

Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Vinh Hưng Võ Minh Vỹ đọc các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, rèn luyện của các đảng viên, đồng thời là nguồn động viên để các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp xây dựng Đảng bộ và địa phương.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng cho 2 đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu 60 tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục lan tỏa nêu gương của đảng viên

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý, ghi nhận số năm tuổi Đảng mà còn là dấu mốc của cả một hành trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho lý tưởng cách mạng của mỗi đảng viên. Dù ở cương vị, hoàn cảnh nào, các đảng viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như sự phát triển của quê hương Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định, kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của các đảng viên lão thành là tài sản tinh thần quý báu của Đảng bộ và Nhân dân địa phương; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, truyền lửa cách mạng, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giáo dục thế hệ trẻ.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu 60 tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phấn đấu trở thành tỉnh khá và cực tăng trưởng tầm quốc gia, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn các đảng viên tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, tạo sự đồng thuận và sức mạnh đoàn kết, cùng xây dựng phường Vinh Hưng ngày càng phát triển. Sự đồng hành của các thế hệ đảng viên đi trước sẽ góp phần kết nối truyền thống với khát vọng phát triển, tạo sự đồng thuận và sức mạnh đoàn kết trong thực hiện các mục tiêu của địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vinh Hưng Chu Hữu Bằng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Vinh Hưng tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên lão thành, người có công với cách mạng. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cấp, các ngành mà còn là tình cảm, đạo lý và sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã dành nhiều tâm huyết, công sức cho sự nghiệp cách mạng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vinh Hưng Nguyễn Thị Nga trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vinh Hưng Chu Hữu Bằng trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi cùng các đảng viên. Ảnh: Mai Hoa