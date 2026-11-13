Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Vinh Phú

Quang cảnh ngày lễ. Ảnh: Mai Hoa

Dự và chung vui với cán bộ, nhân dân khối Hà Huy Tập 6 có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và phường Vinh Phú.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo phường Vinh Phú tham dự ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Xây dựng "Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc"

Trong năm 2026, với phương châm lấy sự đồng thuận và tham gia của người dân làm nền tảng, Ban công tác Mặt trận khối đã phối hợp với chi bộ, ban cán sự khối, các chi đoàn, chi hội triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua cụ thể, thiết thực.

Bí thư Chi bộ Hà Huy Tập 6 Nguyễn Đình Nguyên phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì, thu hút người dân tham gia vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư. Đặc biệt, khối đã tổ chức ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, gắn với xây dựng các tuyến đường, tuyến ngõ “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, phát huy ý thức tự quản và trách nhiệm của mỗi gia đình đối với cộng đồng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho khối Hà Huy Tập 6, phường Vinh Phú. Ảnh: Mai Hoa

Công tác an sinh xã hội và khuyến học được quan tâm. Trong năm, khối có 378 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, trong đó, có 2 học sinh giỏi cấp quốc gia, 4 học sinh giỏi cấp tỉnh. Các loại quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam” được người dân tích cực đóng góp.

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực. Chi hội Phụ nữ tổ chức chương trình “Bát cơm chia sẻ - Ấm tình đoàn kết” tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; người dân tích cực tham gia hiến máu nhân đạo.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được khối quan tâm; khối được đề nghị phường xét công nhận “Khối Văn hóa" năm 2026.

Lãnh đạo phường Vinh Phú tặng hoa chúc mừng khối Hà Huy Tập 6. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục phát huy, lan tỏa giá trị đại đoàn kết và văn hóa của dân tộc

Chung vui với bà con tại ngày hội, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ niềm vui và chúc mừng những kết quả mà khối Hà Huy Tập 6 đạt được trong năm 2026; khẳng định, những kết quả đó thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chung sức của cấp ủy, ban cán sự, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn và từng hộ gia đình trong khối.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chung vui với cán bộ, nhân dân khối Hà Huy Tập 6, phường Vinh Phú. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, kết tinh trong tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân, tương ái, sự sẻ chia, đùm bọc nhau trong cuộc sống, nhất là khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Những giá trị đó cũng là bản sắc văn hóa dân tộc, nền tảng gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh để mỗi địa phương, mỗi khu dân cư vượt qua khó khăn và phát triển.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho cán bộ, nhân dân khối Hà Huy Tập 6, phường Vinh Phú. Ảnh: Mai Hoa

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa xây dựng khối đại đoàn kết với gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Văn hóa không chỉ được thể hiện qua lễ hội, văn nghệ, thể thao hay các giá trị di sản, mà còn thấm sâu trong nếp sống, cách ứng xử, tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Đoàn kết không chỉ dừng lại ở không khí ngày hội mà phải được cụ thể hóa bằng ý thức, trách nhiệm và hành động thường xuyên của mỗi người dân, trở thành nền tảng xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình, góp phần tạo sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của phường Vinh Phú và tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với Ban Cán sự khối Hà Huy Tập 6, phường Vinh Phú. Ảnh: Mai Hoa

Thông tin về một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định, những kết quả chung của tỉnh có sự đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp, từng địa phương, khu dân cư và mỗi gia đình. Vì vậy, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm từ cơ sở không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo nguồn lực xã hội quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh, hướng tới mục tiêu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn cán bộ, nhân dân khối Hà Huy Tập 6 tiếp tục vun đắp sự đoàn kết, gắn bó, tự lực, tự cường, phát huy dân chủ trong cộng đồng dân cư; những công việc chung cần được bàn bạc công khai, lắng nghe đầy đủ ý kiến, những vướng mắc phải được trao đổi, giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý. Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu, đi đầu; mỗi gia đình, mỗi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Lãnh đạo phường Vinh Phú tặng quà cho người dân khối Hà Huy Tập 6. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đặc biệt lưu ý việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh. Mỗi gia đình cần thực sự trở thành một tế bào văn hóa tốt đẹp, mỗi người dân là một chủ thể xây dựng và lan tỏa văn hóa; bắt đầu từ việc giữ gìn nếp nhà, xây dựng tình làng nghĩa xóm, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự, phòng ngừa tệ nạn xã hội và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhau.

Đối với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường Vinh Phú, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị tiếp tục gần dân, sát dân, tăng cường lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân; tạo điều kiện để khu dân cư triển khai hiệu quả các phong trào, mô hình tự quản. Sự gần dân, sát dân cần được thể hiện bằng việc nắm chắc tình hình, giải quyết công việc có trách nhiệm, để người dân cảm nhận rõ sự thuận tiện, hiệu quả trong từng giao dịch, từng thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng bộ máy gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhân dân.