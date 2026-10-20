Đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các đơn vị về tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pà Vầy Sủ.

Dự án đầu tư công khẩn cấp xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pà Vầy Sủ có tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng. Năm học 2026 - 2027, trường có 31 lớp với 1.046 học sinh, trong đó có 910 học sinh nội trú và 136 học sinh bán trú. Đến nay, tổng khối lượng thực hiện dự án ước đạt khoảng 95%. Các hạng mục xây dựng chính cơ bản hoàn thành; trong đó, nhà lớp học lý thuyết cấp tiểu học và THCS, nhà hiệu bộ, cổng chính, nhà bảo vệ và sân trường đã hoàn thành 100%. Hiện các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện công trình, lắp đặt thiết bị và thi công các hạng mục hạ tầng phụ trợ.

Đồng chí Hoàng Gia Long kiểm tra tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pà Vầy Sủ, xã Pà Vầy Sủ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên các đơn vị tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pà Vầy Sủ.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Hoàng Gia Long ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương và các đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm bàn giao công trình đúng ngày 31-10. Đối với các hạng mục đã hoàn thành, cần khẩn trương bàn giao cho nhà trường để vệ sinh, sắp xếp trang thiết bị, cơ sở vật chất, sẵn sàng đưa vào sử dụng. Đồng thời, đề nghị chính quyền xã Pà Vầy Sủ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các đơn vị thi công tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.