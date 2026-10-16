Đồng chí Hoàng Đức Thiện được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Đồng Hới, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại biểu tham dự kỳ họp - Ảnh: H.Tr

Tại kỳ họp này, HĐND phường đã xem xét các tờ trình, báo cáo của UBND phường và các cơ quan liên quan; nghe báo cáo thẩm tra của các ban HĐND phường; tiến hành thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua các nghị quyết; đồng thời, thực hiện các nội dung về công tác cán bộ.

Quang cảnh kỳ họp - Ảnh: H.Tr

Theo đó, HĐND phường đã thông qua dự thảo nghị quyết về: Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2026 tại Nghị quyết số 28, ngày 22/12/2025 của HĐND phường Đồng Hới; phân bổ vốn sự nghiệp năm 2026 ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và Nghị quyết biên chế cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2026.

Đại biểu HĐND phường Đồng Hới biểu quyết thông qua nghị quyết - Ảnh: H.T.

HĐND phường cũng đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch UBND phường, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường Đồng Hới đối với đồng chí Hoàng Ngọc Đan vì chuyển công tác.

Đồng thời, căn cứ thông báo của Tỉnh ủy Quảng Trị, HĐND phường Đồng Hới đã tiến hành bầu, thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Đồng Hới, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Hoàng Đức Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới và đại diện Thường trực HĐND phường Đồng Hới tặng hoa đồng chí Hoàng Ngọc Đan chuyển công tác - Ảnh: H.Tr

100% đại biểu HĐND phường Đồng Hới đã thống nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền; thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị của HĐND trong việc đồng hành cùng UBND, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới và đại diện Thường trực HĐND phường Đồng Hới tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Đức Thiện - Ảnh: H.Tr

Thường trực HĐND phường đề nghị, ngay sau kỳ họp, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, công chức và mỗi đại biểu HĐND trên địa bàn phường nâng cao trách nhiệm, cụ thể hóa các nghị quyết thành những hành động, kết quả thiết thực, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri đối với chính quyền địa phương.