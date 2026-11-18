Sáng 18-11, đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Suối Sim (xã Tây Ninh Hòa).

Cùng tham dự ngày hội có đồng chí Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Ninh Hòa và đông đảo Nhân dân thôn Suối Sim.

Đồng chí Hồ Xuân Trường và các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Suối Sim.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Đồng chí Hồ Xuân Trường tặng lẵng hoa chúc mừng thôn Suối Sim nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Lãnh đạo xã Tây Ninh Hòa tặng lẵng hoa chúc mừng thôn Suối Sim nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đồng thời, đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Thôn Suối Sim được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Buôn Lác và Buôn Sim, hiện có 354 hộ với 1.451 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, trồng rừng, chăn nuôi và kinh doanh nhỏ lẻ. Năm 2026, thu nhập bình quân của người dân đạt hơn 48 triệu đồng/năm; toàn thôn hiện còn 2 hộ nghèo.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn bản sắc dân tộc được duy trì, nhất là Lễ cúng Bến nước truyền thống của đồng bào Ê Đê. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự được tăng cường…

Đồng chí Hồ Xuân Trường phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hồ Xuân Trường bày tỏ vui mừng trước tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống của người dân thôn Suối Sim sau sáp nhập xã, thôn; đồng thời biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chung của khu dân cư.

Nhấn mạnh năm 2027 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tây Ninh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với những nội dung, nhiệm vụ, chương trình, đề án cụ thể hướng đến thực hiện mục tiêu xây dựng Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tăng trưởng hai con số, nâng cao đời sống Nhân dân, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể xã Tây Ninh Hòa, thôn Suối Sim và Nhân dân thôn Suối Sim tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, hướng đến cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Đồng chí Hồ Xuân Trường trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo thôn Suối Sim.

Đồng chí Hồ Xuân Trường trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo thôn Suối Sim.

Đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên gần dân, sát dân; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực hiện tốt phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, làm việc tận tình, trách nhiệm và hiệu quả.

Ban Công tác Mặt trận, tổ hòa giải, người có uy tín, các vị chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy vai trò trong gìn giữ tình làng nghĩa xóm, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở; duy trì các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy; chủ động phòng ngừa tệ nạn xã hội, ma túy, không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết. Cùng với đó, người dân cần chung tay xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; bảo vệ môi trường.

Đồng chí cũng đề nghị phát huy vai trò của chi bộ thôn, ban công tác mặt trận, đảng viên trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương phát triển của tỉnh, đi đầu trong phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp. Người dân tích cực giúp nhau vươn lên thoát nghèo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, lựa chọn cây trồng, con giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên của địa phương. Thôn cần quan tâm giúp đỡ các gia đình khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo điều kiện để mọi hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, tiếp tục giữ gìn, duy trì việc truyền dạy tiếng nói, phong tục, phát huy, giữ gìn, sử dụng cồng chiêng, điệu múa và các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Ê Đê cho thanh thiếu niên.

Đồng chí Hồ Xuân Trường cũng đề nghị UBND xã Tây Ninh Hòa quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và bảo tồn văn hóa các dân tộc, bảo đảm người dân được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc…

Đồng chí Trần Thu Mai trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo thôn Suối Sim.

Bà Nguyễn Thanh Vân - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo thôn Suối Sim.

Ông Bùi Thế An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Ninh Hòa trao quà cho trẻ em và đại diện gia đình trẻ em mồ côi, khuyết tật.

Lãnh đạo xã Tây Ninh Hòa trao quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật.

Lãnh đạo xã Tây Ninh Hòa trao biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Nhân dịp này, đồng chí Hồ Xuân Trường trao 40 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo thôn Suối Sim. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao 20 phần quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã biểu dương, khen thưởng 1 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Đồng chí Hồ Xuân Trường tham quan khu trưng bày sản phẩm nông sản và thăm hỏi người dân thôn Suối Sim.

Tiết mục đánh cồng chiêng của các già làng, người có uy tín thôn Suối Sim tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Một tiết mục đàn, hát của người dân thôn Suối Sim.

VĂN GIANG