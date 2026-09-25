Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn và tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Phúc Hải. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dự và trao Quyết định.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham dự.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn tham dự Lễ Công bố công tác cán bộ. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy tham dự Lễ Công bố. Ảnh: Mai Hoa

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Công tác Đoàn của Trung ương Đoàn đã công bố Quyết định số 28, ngày 18/9/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công nhận đồng chí Hồ Phúc Hải giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Phúc Hải. Ảnh: Mai Hoa

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải; đồng chí Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An thời gian qua; đồng thời ghi nhận vai trò đóng góp của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, XIII, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải. Ảnh: Mai Hoa

Đối với đồng chí Hồ Phúc Hải, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khẳng định, đây là một cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Phúc Hải. Ảnh: Mai Hoa

Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị đồng chí Hồ Phúc Hải cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cấp bộ Đoàn tăng tốc, quyết tâm hoàn thành toàn bộ kế hoạch đề ra. Đồng thời, cần rà soát, phân bổ phù hợp các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 15 chỉ tiêu trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030; phát huy sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả để triển khai 5 nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc đã xác định, với khẩu hiệu hành động: “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”.

Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Phúc Hải. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu Tỉnh đoàn Nghệ An tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phù hợp với mô hình tổ chức mới; phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các chương trình, hoạt động.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Phúc Hải. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh yêu cầu củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn sau sắp xếp, sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Nguyễn Minh Triết cho rằng, Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng, đông thanh niên, thành phần thanh niên đa dạng, trong đó có lực lượng thanh niên ở khu vực biên giới còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác thanh niên.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Phúc Hải. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị tân Bí thư Tỉnh đoàn tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần tiên phong, xung kích của người cán bộ Đoàn; không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi tác phong làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, gắn lý luận với thực tiễn và thường xuyên lắng nghe ý kiến từ cơ sở để công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Tân Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Phúc Hải phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải khẳng định, được giao trọng trách Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước tổ chức và đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà. Bởi vậy, cá nhân sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, giữ tinh thần cầu thị, chủ động, tận tâm; cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng sát cơ sở, gần thanh niên, lắng nghe từ thực tiễn.

Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Phúc Hải nhấn mạnh phương châm làm việc theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm; đồng thời coi trọng tạo sự đồng thuận, sức lan tỏa và những giá trị lâu dài trong từng chương trình, hoạt động của Đoàn, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An tiếp tục phát triển, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển của tỉnh.