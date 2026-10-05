Đồng chí Hầu Minh Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc với xã Thắng Mố

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Mai Đức Thông, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thắng Mố đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã đã tập trung vào công tác quản lý, điều hành và đẩy nhanh tiến độ thanh toán các nguồn vốn ngân sách.

Cụ thể, đối với vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định 1289/QĐ-UBND), xã đã giải ngân trên 22,83 tỷ đồng, đạt 74,09% kế hoạch; nguồn vốn bổ sung trong năm 2026 (bao gồm đầu tư công và chi thường xuyên) giải ngân đạt trên 9,21 tỷ đồng, đạt 72% dự toán giao. Bên cạnh đó, nguồn vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững đã thanh toán đạt 55% kế hoạch.

Đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện nay, toàn xã có 22 công trình xây dựng đang được tích cực triển khai. Đáng chú ý, dự án trọng điểm Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thắng Mố đã hoàn thành 100% công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với diện tích 29.094.7m2. Công trình đã đạt khoảng 25% khối lượng thi công và quyết tâm hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30/7/2027.

Tuy nhiên tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn chậm; việc thực hiện và giải ngân các nguồn vốn thuộc 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, đầu tư công chưa đảm bảo tiến độ; công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng chưa được triệt để.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi ghi nhận sự nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thắng Mố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua, đặc biệt là sự chủ động trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn. Đồng chí đề nghị Đảng ủy xã Thắng Mố cần rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; có báo cáo chi tiết, toàn diện về tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn ngân sách giao trong năm và vốn bổ sung.

Đồng thời, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng chí nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Định kỳ hằng tháng, hằng quý và cuối năm, Đảng ủy xã phải nghe UBND xã báo cáo cụ thể về tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với tinh thần làm việc rõ ràng, quyết liệt. Qua đó, làm cơ sở để đánh giá năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Đồng chí lưu ý, xã phải tập trung khắc phục ngay những điểm nghẽn trong khâu quản lý, điều hành; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình trên địa bàn; chủ động tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.