Đồng chí Hà Trung Chiến dự ngày hội Đại đoàn kết tại xã Suối Tọ

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Suối Khang, xã Suối Tọ.

Bản Suối Khang có 153 hộ, 867 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Những năm qua, nhân dân trong bản đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh. Năm 2026, bản có 6 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các gia đình cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Hà Trung Chiến phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí Hà Trung Chiến trao quà cho bản Suối Khang.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hà Trung Chiến đề nghị cấp ủy, Ban Quản lý bản và Ban Công tác Mặt trận bản tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm.

Trong khuôn khổ ngày hội, đồng chí Hà Trung Chiến cùng các đại biểu và nhân dân đã cắt băng khánh thành tuyến đường Suối Ngang - Suối Khang. Tuyến đường dài 3 km, có tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng giúp nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, phục vụ sản xuất, sinh hoạt và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đội thi kéo co tại ngày hội.

Sau lễ khánh thành, các đại biểu đã tham gia trồng cây lưu niệm dọc tuyến đường và cùng nhân dân giao lưu, tham gia các trò chơi dân gian. Các hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các hộ dân trong cộng đồng.