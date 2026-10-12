Đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và lãnh đạo xã Phú Riềng thăm hỏi người dân tới làm thủ tục hành chính. Ảnh: Vũ Nguyện

Tại các điểm đến, đồng chí đã tìm hiểu tình hình hoạt động, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và việc tiếp công dân trên địa bàn xã.

Qua nắm bắt thực tế, đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và Phòng Tiếp công dân xã Phú Riềng trong thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. Đồng thời, động viên cán bộ, công chức tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng ứng xử, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân, sát dân.

Đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Riềng. Ảnh: Vũ Nguyện

Đồng chí cũng đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân, hạn chế việc đi lại nhiều lần, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.