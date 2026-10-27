Đồng chí Hà Anh Dũng làm việc với Chi bộ khu phố 5, phường Phước Bình

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Bình.

Đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Cương

Được sáp nhập từ 3 khu phố trước đây, khu phố 5 hiện có gần 1.700 hộ dân với khoảng 7.000 nhân khẩu, 128 đảng viên. Khu phố cũng là địa bàn trung tâm của phường Phước Bình với cơ cấu ngành nghề đa dạng, trong đó có hơn 60% hộ sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ.

Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Trang, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Cương

Tại buổi làm việc, đại diện khu phố đã phản ánh một số khó khăn, vướng mắc thực tế như: địa bàn rộng, việc rà soát, tổng hợp, phân loại số hộ tham gia bảo hiểm y tế, cơ cấu ngành nghề, độ tuổi lao động còn chậm; công tác chuyển đổi số trong một bộ phận người dân còn hạn chế; công tác tập hợp đoàn viên, hội viên còn gặp nhiều khó khăn…

Đồng chí Phạm Văn Hải, Bí thư Chi bộ khu phố 5, phường Phước Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Cương

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc, mô hình hoạt động ở khu dân cư phụ thuộc vào tư duy và cách hành động của chính cấp ủy, Ban điều hành khu phố. Do đó, đề nghị Chi bộ khu phố 5 chủ động đổi mới cách làm, phương pháp làm để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong những tháng cuối năm; tăng cường tinh thần trách nhiệm, chủ động thích nghi, vượt qua khó khăn trong giai đoạn mới; chú trọng đào tạo nguồn từ các đội ngũ quần chúng ưu tú; cán bộ, đảng viên làm chủ thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, ngăn ngừa, phản bác với các thông tin xấu, độc; tăng cường công tác phối hợp giữa Chi ủy, Ban điều hành, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể để nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ tốt hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở…