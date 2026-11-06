Đồng chí Giang Văn Hiển giữ chức Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành. Về phía tỉnh Đồng Tháp có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn; lãnh đạo các sở, ngành…

Theo đó, Cục Thuế quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Giang Văn Hiển, Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh giữ chức Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chúc mừng đồng chí Giang Văn Hiển được tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Giang Văn Hiển.

Thời gian tới, đồng chí Mai Xuân Thành đề nghị, đồng chí Hiển nhanh chóng nắm bắt tình hình, quán triệt sâu sắc các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; từ đó chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp, kế hoạch cụ thể để Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành phối hợp, hỗ trợ ngành Thuế hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Mai Xuân Thành mong muốn lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ ngành Thuế nói chung và Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của Thuế tỉnh Đồng Tháp cần kề vai sát cánh, đoàn kết, đồng lòng cùng xây dựng ngành ngày càng vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Cục Thuế, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn tặng hoa chúc mừng đồng chí Giang Văn Hiển.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao sự quan tâm của Bộ Tài chính, Cục Thuế đối với công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ ngành Thuế tại địa phương. Tin tưởng rằng, với năng lực, kinh nghiệm và quá trình công tác của mình, đồng chí Giang Văn Hiển sẽ cùng tập thể Thuế tỉnh Đồng Tháp hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2028 - 2029 có thể tự cân đối ngân sách. Đây là mục tiêu rất lớn, đòi hỏi ngành Thuế phải nỗ lực, quyết liệt hơn nữa; đồng thời, cần sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn mong muốn đồng chí Giang Văn Hiển trên cương vị mới sẽ phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Thuế tỉnh Đồng Tháp đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, chủ động tham mưu và triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu.

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao.