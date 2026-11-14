Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng Trường Tiểu học Mậu A 1 nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tham gia đoàn công tác của tỉnh có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác của tỉnh thăm, phát biểu chúc mừng trường Tiểu học Mậu A 1.

Tại Trường Tiểu học Mậu A 1, xã Mậu A, lãnh đạo nhà trường đã báo cáo với đoàn công tác kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Theo đó, nhà trường hiện có 115 cán bộ, viên chức và 2.200 học sinh. Nhiều năm qua, nhà trường luôn dẫn đầu về chất lượng giáo dục trên địa bàn xã; duy trì tốt các tiêu chuẩn, điều kiện trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tỷ lệ học sinh được lên lớp, chuyển cấp hằng năm đạt từ trên 99,5% trở lên. Nhà trường chủ động đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh, khuyến khích giáo viên sáng tạo trong thiết kế bài giảng, tổ chức các hoạt động trải nghiệm...

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương, đánh giá cao kết quả của nhà trường trong triển khai các nhiệm vụ năm học. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện học sinh, xây dựng “Trường học hạnh phúc”, đồng chí đề nghị tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác quản trị nhà trường; chủ động áp dụng công nghệ trong giảng dạy, phối hợp quản lý tốt học sinh; nhà trường tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập; sớm kiện toàn đội ngũ quản lý, giáo viên nhà trường đáp ứng yêu cầu thực tế.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác của tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng nhà trường.

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các cán bộ, giáo viên, nhân viên, chúc nhà trường tiếp tục đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong các năm học tiếp theo.