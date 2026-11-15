Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THCS Lý Tự Trọng

Quang cảnh buổi lễ.

Trường THCS Lý Tự Trọng tiền thân là Trường THCS Chuyên thị xã Cam Đường, được thành lập ngày 2/8/1996. Năm học 1996 - 1997, trường chính thức khai giảng với 4 lớp, 256 học sinh. Ngày 26/8/1997, trường được đổi tên thành Trường THCS Lý Tự Trọng, mang tên người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 8/2015, thầy và trò nhà trường chuyển về cơ sở mới khang trang hơn. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học, từng bước khẳng định uy tín, vị thế trong hệ thống giáo dục của tỉnh.

Đại biểu và các em học sinh dự buổi lễ.

30 năm qua, các thế hệ nhà giáo đã không ngừng nỗ lực, tận tâm với sự nghiệp trồng người. Nhiều thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua và được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Sự kế thừa, tiếp nối tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và tình thương dành cho học sinh đã tạo nên truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng bản sắc riêng của nhà trường.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Các thế hệ học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng đã khẳng định năng lực, trí tuệ trên nhiều lĩnh vực. Nhiều em thi đỗ vào các trường đại học uy tín, thành công trong học tập, công tác; không ít học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi cấp quốc gia, góp phần làm rạng danh quê hương Lào Cai.

Nhà giáo Cao Thị Thúy Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của nhà trường.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường có 20 lớp với 772 học sinh và 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tiếp nối truyền thống, chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và nâng cao. Riêng năm học 2025 - 2026, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh nhà trường đạt 77 giải, đứng thứ nhất trong các trường có cấp THCS của tỉnh. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Lào Cai đạt gần 60%.

Với những kết quả nổi bật, nhiều năm liền, Trường THCS Lý Tự Trọng được công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo... xứng đáng với vị trí là một trong những trường THCS trọng điểm của tỉnh và địa phương.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường THCS Lý Tự Trọng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.

Các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng Trường THCS Lý Tự Trọng.

Tặng hoa tri ân các thế hệ nhà giáo Trường THCS Lý Tự Trọng

Dịp này, Trường THCS Lý Tự Trọng vinh dự đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, thành tích của tập thể nhà trường trong sự nghiệp giáo dục, đồng thời là động lực để các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần đào tạo những thế hệ học sinh có tri thức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.