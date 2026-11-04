Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng trao Huy hiệu Đảng tại xã Bình Thuận và Mường Khiêng

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 tại xã Bình Thuận

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng đã trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lò Văn Héo, Chi bộ bản Ngà Phát, xã Bình Thuận; đảng viên Tòng Văn Phớ, Chi bộ bản Hốc, xã Mường Khiêng. Đồng thời, trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên xã Mường Khiêng.

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lò Văn Héo, Chi bộ bản Ngà Phát, xã Bình Thuận

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Tòng Văn Phớ, Chi bộ bản Hốc, xã Mường Khiêng

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên xã Mường Khiêng

Đồng chí Đào Tài Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Giám đốc Sở xây dựng đã chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này; đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu gương, giữ gìn và phát huy phẩm chất cách mạng, gương mẫu trong lối sống, tích cực vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.