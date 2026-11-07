Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại xã Mường É

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại bản Phát Chặp, xã Mường É.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Bản Phát Chặp có 160 hộ với 810 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Những năm qua, nhân dân trong bản luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp phát động. Trong phát triển kinh tế, bà con chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước hình thành các mô hình sản xuất hàng hóa. Hiện nay, bản có 16,6 ha ruộng nước, 30 ha cà phê và 8 ha chè; chăn nuôi tiếp tục được duy trì, phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế.

Các đại biểu dự ngày hội.

Đông đảo nhân dân dự ngày hội.

Trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong bản đã tự nguyện hiến hơn 2.500 m² đất để xây dựng các công trình hạ tầng. Đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện; đoàn kết cộng đồng được củng cố, các giá trị văn hóa truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc được gìn giữ, phát huy. Toàn bản có 140 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Phong trào phòng, chống tội phạm, ma túy, bảo đảm an ninh trật tự được triển khai tích cực, góp phần giữ vững bình yên bản làng.

Đồng chí Đào Tài Tuệ phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đào Tài Tuệ ghi nhận, biểu dương những kết quả của bản Phát Chặp đã đạt được. Đồng thời đề nghị Chi ủy, Ban quản lý và Ban công tác mặt trận của bản tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động; đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; giữ vững an ninh trật tự; bảo vệ cảnh quan, môi trường, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí Đào Tài Tuệ tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân bản Phát Chặp, xã Mường É.

Nhân dịp này, đồng chí Đào Tài Tuệ đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng nhân dân bản Phát Chặp; cá nhân đồng chí Đào Tài Tuệ đã trao 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách của bản.

Đồng chí Đào Tài Tuệ tặng quà cho các hộ gia đình chính sách của bản Phát Chặp.

Các đại biểu tham gia phần hội cùng nhân dân.

Nhân dân bản Phát Chặp giao lưu đẩy gậy.