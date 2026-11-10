Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Đông Tà Lào

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của bản Đông Tà Lào năm 2026.

Bản Đông Tà Lào hiện có 94 hộ với 361 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Hằng năm, hơn 90% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Người dân trong bản chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả bản Đông Tà Lào đã đạt được; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Nhân dân các dân tộc bản Đông Tà Lào dự ngày hội.

Đồng chí khẳng định, Công an tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng hành cùng nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn bình yên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã trao tặng quà cho Ban Quản lý bản Đông Tà Lào.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho Ban Quản lý bản Đông Tà Lào.