Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La dự sinh hoạt Chi bộ bản Mường Bú

Chi bộ bản Mường Bú sinh hoạt thường kỳ tháng 11 năm 2026.

Các đại biểu dự sinh hoạt chi bộ bản Mường Bú.

Chi bộ bản Mường Bú hiện có 40 đảng viên, bản có 160 hộ, 645 nhân khẩu, với hai dân tộc Thái và Kinh cùng chung sống. Những năm qua, Chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự.

Đảng viên Chi bộ bản Mường Bú phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Các đại biểu dự sinh hoạt chi bộ bản Mường Bú.

Trong tháng 10, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân thu hoạch 13,7 ha lúa, triển khai sản xuất vụ đông với 12,7 ha ngô, rau màu các loại; duy trì chăn nuôi gia súc, gia cầm. Công tác giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường và xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Bản không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường.

Đồng chí Nguyễn Trường Chinh, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phát biểu tại cuộc sinh hoạt chi bộ bản Mường Bú.

Thảo luận tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất; nâng cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn đoàn kết trong khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Trường Chinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phát biểu tại cuộc sinh hoạt chi bộ bản Mường Bú.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La tặng quà Chi bộ bản Mường Bú.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Trường Chinh đã thông tin tình hình phát triển KT-XH tỉnh Sơn La 10 tháng năm 2026. Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La ghi nhận tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ và những kết quả đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tại bản. Đồng chí đề nghị Chi bộ bản chuẩn bị tốt công tác tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác bảo vệ rừng, PCCCR; tập trung phát triển sản xuất; phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt việc triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử...

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phát biểu tại buổi tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Mường Bú và Trường THCS Mường Bú.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phát biểu tại buổi tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Mường Bú và Trường THCS Mường Bú.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Mường Bú.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Mường Bú.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La tặng quà cho học sinh Trường THCS Mường Bú.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trường Chinh, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La tặng quà cho Chi bộ bản Mường Bú; tặng 51 suất quà sách vở, đồ dùng, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học Mường Bú và Trường THCS Mường Bú.