Các đại biểu và đảng viên dự buổi sinh hoạt chi bộ

Thôn Khòn Mùm được thành lập từ ngày 1/7/2026 trên cơ sở sắp xếp từ các thôn: Pác Cáp, Khòn Mùm, Nà Tủng và thôn Mới. Hiện thôn có 250 hộ với 1.052 nhân khẩu; Chi bộ có 47 đảng viên.

Đồng chí Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ thôn Khòn Mùm điều hành sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, Chi ủy chi bộ đã thông tin đến đảng viên các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh và cập nhật tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh; báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 11, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Chi bộ thôn Khòn Mùm quán triệt các văn bản mới, thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh đến các đảng viên

Thời gian qua, Chi bộ thôn Khòn Mùm đã phát huy vai trò lãnh đạo, vận động người dân tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự. Trong sản xuất, Chi bộ định hướng, tuyên truyền, vận động người dân phát triển các mô hình kinh tế phù hợp. Đến nay, có 12 hộ nghèo, cận nghèo đăng ký tham gia dự án chăn nuôi bò, ngựa; trên 20 hộ đăng ký trồng rừng với diện tích khoảng 20 ha.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, cơ bản người dân được khám sức khỏe định kỳ; 90% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2026. Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, các mâu thuẫn trong cộng đồng được hòa giải kịp thời.

Các đảng viên dự sinh hoạt chi bộ

Công tác xây dựng Đảng được củng cố, 100% đảng viên tham gia học tập các nghị quyết; việc làm sạch dữ liệu đảng viên trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đã hoàn thành. Chi bộ đã lãnh đạo tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác bầu cử trưởng thôn.

Đảng viên phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đảng viên đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Trong đó, các ý kiến quan tâm đến việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp thông tin bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID; tăng cường hòa giải ở cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự; giữ gìn vệ sinh môi trường; quan tâm đầu tư nhà văn hóa và hạ tầng giao thông nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Đông Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lạng Sơn phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Đông Bắc đã thông tin khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh 10 tháng đầu năm 2026; ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những kết quả Chi bộ thôn Khòn Mùm đạt được thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Cùng với đó, tăng cường lãnh đạo, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Chi bộ cần quan tâm công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp và chăm sóc tốt sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số ở cơ sở, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên cần tiên phong, gương mẫu trong học tập, sử dụng các nền tảng, ứng dụng số; tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số thiết yếu. Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đưa chuyển đổi số đến từng hộ gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng cuộc sống của Nhân dân.