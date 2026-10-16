Đồng chí Duy Hoàng Dương là Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai; cùng lãnh đạo các ban HĐND thành phố và lãnh đạo Sở Tư pháp...

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chúc mừng tân Giám đốc Sở Tư pháp thành phố. Ảnh: Công Phương

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố đã công bố Quyết định số 5819/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Duy Hoàng Dương, Thành ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố đến công tác tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp thành phố.

Chúc mừng đồng chí Duy Hoàng Dương nhận nhiệm vụ mới, khẳng định đây là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của đồng chí trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn đề nghị tân Giám đốc Sở cùng tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố tập trung một số nội dung trọng tâm. Trong đó tiếp tục thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Phương

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý Sở Tư pháp thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số, chủ động cập nhật dữ liệu tư pháp, thực hiện đồng bộ 6 nội dung cải cách hành chính, làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của Trung ương và thành phố, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân Thủ đô.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tân Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Duy Hoàng Dương khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn nhằm đẩy nhanh tiến độ tham mưu, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, quyết định của UBND thành phố; tạo hành lang pháp lý vững chắc, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND thành phố để triển khai hiệu quả Luật Thủ đô năm 2026.

Tân Giám đốc Sở Tư pháp Duy Hoàng Dương phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Công Phương

Sở Tư pháp thành phố cũng sẽ gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng pháp luật với tổ chức kiểm tra, theo dõi và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác quản lý ngành; tập trung thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính tư pháp, nâng cao hiệu quả quản lý; tích cực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, đề án của Thành ủy, UBND thành phố; chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành phố trong việc nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội phát triển Thủ đô.

Ban Giám đốc Sở Tư pháp thành phố cùng đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc chúc mừng tân Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Duy Hoàng Dương. Ảnh: Công Phương

Tân Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cam kết cùng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở Tư pháp xây dựng bộ máy đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, sáng 16-10, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ đối với đồng chí Duy Hoàng Dương. Theo Quyết định số 3159-QĐ/TU ngày 14-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Duy Hoàng Dương đến công tác tại Sở Tư pháp thành phố để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp.