Đồng chí Dương Minh Đức là Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội

Sáng 30-10, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để kiện toàn nhân sự Hội đồng Đội thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Hoàng Thái Nam chúc mừng các nhân sự mới được kiện toàn giữ các chức danh của Hội đồng Đội thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Tham dự hội nghị có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Hoàng Thái Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt mặt Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng.

Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội chúc mừng các nhân sự mới được kiện toàn giữ các chức danh của Hội đồng đội thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao thông qua các nội dung quan trọng về công tác nhân sự của Hội đồng Đội thành phố. Theo đó, hội nghị nhất trí chủ trương để Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Đào Đức Việt thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội khóa XVIII.

Hội nghị đã kiện toàn các chức danh Hội đồng Đội thành phố Hà Nội, theo đó Phó Bí thư Thành đoàn, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội Dương Minh Đức giữ chức Chủ tịch; Chánh Văn phòng Hội đồng Đội thành phố Nguyễn Huy Hoàng giữ chức Phó Chủ tịch; Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Đội thành phố Nguyễn Vũ Thành tham gia Ủy viên Hội đồng Đội thành phố.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng gửi lời chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch cũng như Hội đồng Đội thành phố. Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thành việc ra mắt Hội đồng Đội tại các xã, phường chưa thành lập; kiện toàn Ủy viên Hội đồng Đội thành phố và quan tâm phát triển tổ chức Đội tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng đề nghị công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng cần có những giải pháp thiết thực, đi vào thực chất, tránh hình thức, để thiếu nhi Thủ đô được thụ hưởng tối đa các giá trị bổ ích. Đồng thời, chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi địa phương và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

Đặc biệt, với tinh thần "Hà Nội cùng cả nước, vì cả nước", Hội đồng Đội thành phố cần tích cực đồng hành cùng Hội đồng Đội các tỉnh, thành và hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng và Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Đào Đức Việt chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Dương Minh Đức. Ảnh: PV

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Dương Minh Đức bày tỏ nhận thức sâu sắc về trọng trách được giao đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô.

Thay mặt các nhân sự vừa được kiện toàn, đồng chí Dương Minh Đức khẳng định quyết tâm trên cương vị mới sẽ luôn nêu cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm, nỗ lực tiếp nối những thành quả đã đạt được nhằm đưa công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô ngày càng phát triển.