Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Kỳ họp (ảnh dưới).

Tại kỳ họp, HĐND xã Chấn Thịnh đã tiến hành quy trình kiện toàn nhân sự sau khi đồng chí Trương Mạnh Quyết - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã chuyển công tác.

Quang cảnh kỳ họp.

Trước đó, ngày 11/9/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quyết định số 458-QĐ/TU điều động, chỉ định đồng chí Đồng Mạnh Linh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Chấn Thịnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND xã Chấn Thịnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trên cơ sở nhân sự được giới thiệu, HĐND xã Chấn Thịnh đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định và tiến hành bầu đồng chí Đồng Mạnh Linh - Phó Bí thư Đảng ủy xã giữ chức Chủ tịch UBND xã Chấn Thịnh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với 100% số phiếu tán thành, đồng chí Đồng Mạnh Linh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Chấn Thịnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND xã Chấn Thịnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND xã Đồng Mạnh Linh.

Việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND xã góp phần bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành thống nhất, liên tục của chính quyền địa phương; đồng thời tạo cơ sở để Chấn Thịnh tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân trong giai đoạn mới.