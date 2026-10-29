Đồng chí Đoàn Thanh Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thọ

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại hội nghị.

Theo Quyết định số 1172-QĐ/TU ngày 26-10-2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định đồng chí Đoàn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tháp Mười, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thọ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Phan Văn Thắng đề nghị đồng chí Đoàn Thanh Bình nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy kinh nghiệm thực tiễn, năng lực và sở trường trong quá trình công tác; chủ động nắm bắt tình hình địa phương, cùng tập thể cấp ủy phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phan Văn Thắng trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Đoàn Thanh Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thọ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí cũng mong muốn cán bộ, đảng viên xã Mỹ Thọ phối hợp, hỗ trợ để đồng chí Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đoàn Thanh Bình cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng, phân công nhiệm vụ mới; đồng thời xác định đây là cơ hội để tiếp tục rèn luyện, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Đồng chí Đoàn Thanh Bình cho biết, sẽ chủ động nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kế thừa những kết quả, kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền xã Mỹ Thọ; cùng tập thể lãnh đạo xã giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động trao đổi, tìm giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.