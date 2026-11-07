Đồng chí Đoàn Minh Huấn trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành tại Nghệ An

Đồng chí Đoàn Minh Huấn trao Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng đảng viên Hoàng Văn Thanh. (Ảnh: PB)

Từ những năm 1936-1948, khi tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí Hoàng Văn Thanh đã đảm nhiệm vai trò Đội trưởng Đội Thiếu nhi cứu quốc, làm công tác giao thông liên lạc cho Huyện ủy Nghi Lộc.

Trong điều kiện hoạt động bí mật, đầy gian khổ, hiểm nguy, nhiệm vụ chuyển giao công văn, tài liệu đòi hỏi tinh thần dũng cảm, ý thức tổ chức và sự tuyệt đối trung thành. Những đóng góp thầm lặng ấy đã góp phần giữ vững mạch liên lạc, bảo đảm sự gắn kết giữa tổ chức cách mạng với cơ sở.

Năm 1950, đồng chí làm Trưởng ban Tuyên huấn Huyện ủy Nghi Lộc. Năm 1951 trở thành giảng viên Trường Đảng của tỉnh, trực tiếp tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Những năm 1952-1953, đồng chí tiếp tục đảm nhiệm công tác vận động tôn giáo, xây dựng cơ sở.

Qua các vị trí công tác, đồng chí luôn thể hiện tinh thần tận tụy, sâu sát thực tiễn, gắn lý luận với cuộc sống, gần dân, hiểu dân và tôn trọng nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ niềm xúc động, trân trọng và kính phục trước chặng đường 80 năm kiên trung, bền bỉ phấn đấu, cống hiến của đồng chí Hoàng Văn Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn khẳng định, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thanh là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng, tinh thần cống hiến và trách nhiệm trước nhân dân.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn kính chúc đồng chí Hoàng Văn Thanh mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là ngọn lửa truyền cảm hứng, niềm tự hào cho gia đình và các thế hệ đảng viên hôm nay, mai sau.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn cũng đề nghị gia đình và Đảng ủy phường Vinh Phú, Chi bộ Hà Huy Tập 3 tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, sức khỏe của đồng chí Hoàng Văn Thanh và các đảng viên cao tuổi. Song song với đó là nghiên cứu, ghi chép những câu chuyện, tư liệu lịch sử từ chính những người đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Đảng.