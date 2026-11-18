PGS, TS. Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cùng nhân dân khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng dự có các đồng chí: Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng ĐBQH tỉnh Nghệ An, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Trong năm 2026, cán bộ, đảng viên và nhân dân khối Tân Xuân đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; duy trì và phát triển các hoạt động cộng đồng, đẩy mạnh lao động, sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nhau ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các lãnh đạo tỉnh về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cùng nhân dân khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác xã hội hóa xây dựng hạ tầng công cộng, với tổng nguồn lực vận động hơn 300 triệu đồng từ nhân dân và các nhà hảo tâm. Từ nguồn kinh phí này, khối đã hoàn thành công trình chỉnh trang sân chơi cộng đồng rộng khoảng 6.000 m², gồm 280 m đường bê tông, thiết bị thể dục, thể thao ngoài trời, 60 bộ ghế đá và 14 cột đèn LED năng lượng, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng/năm. Đáng chú ý, sản phẩm nước mắm truyền thống của địa phương được công nhận OCOP 3 sao. Qua rà soát cuối năm, toàn khối còn 2 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo.

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì hiệu quả với 12 đợt ra quân Chủ nhật xanh, thu hút khoảng 1.000 lượt người tham gia. Toàn khối có 459/587 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 78%.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Nhân dân đóng góp 13,3 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ 3 mô hình sinh kế với tổng kinh phí 30 triệu đồng.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại ngày hội, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Sức mạnh ấy được bồi đắp từ lòng tin, những giá trị văn hóa tốt đẹp và quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời phải được chuyển hóa thành những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân, mỗi gia đình.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng quà cho khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Đánh giá những kết quả đạt được của khối Tân Xuân, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn ghi nhận tinh thần đoàn kết, tự quản và sự đồng lòng của 587 hộ gia đình với 2.850 nhân khẩu. Đây là những minh chứng sinh động cho sức mạnh đoàn kết và tinh thần làm chủ của nhân dân.

Trong thời gian tới, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân địa phương tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người nghèo, người cao tuổi và những hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, năng lực số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho sản phẩm miến gạo OCOP. Xây dựng đời sống văn hóa từ mỗi gia đình, mỗi việc làm hằng ngày, chú trọng giáo dục truyền thống và tạo dựng không gian văn hóa cộng đồng gần gũi với đời sống nhân dân.

Cùng với đó, cần thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các khoản đóng góp và việc quản lý, sử dụng công trình chung. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho nhân dân khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho nhân dân khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhóm tự quản, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và duy trì cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Đặc biệt, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn lưu ý cần đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và khả năng đóng góp của người cao tuổi. Quan tâm phát triển kinh tế bạc, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia những công việc phù hợp với sức khỏe, vừa nâng cao thu nhập, vừa duy trì sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng nhân dân khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Các hoạt động của hội, đoàn thể phải gắn chặt với nhu cầu thiết thực của hội viên, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và phòng ngừa các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Khẳng định nhân dân luôn là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh mỗi chủ trương, phong trào phải được cụ thể hóa thành công việc thiết thực, có người chịu trách nhiệm và có kết quả để nhân dân kiểm chứng. Khi người dân được tôn trọng quyền làm chủ, được tham gia bàn bạc, giám sát và thụ hưởng thành quả, niềm tin và sự đồng thuận xã hội sẽ ngày càng được củng cố.