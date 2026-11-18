Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cùng nhân dân khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai. (Ảnh: TTH)

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đoàn Minh Huấn biểu dương và chúc mừng những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai đã đạt được.

Trong năm 2026, cán bộ, đảng viên và nhân dân khối Tân Xuân đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; duy trì và phát triển các hoạt động cộng đồng, đẩy mạnh lao động, sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nhau ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.

Công tác xã hội hóa xây dựng hạ tầng công cộng, với tổng nguồn lực vận động hơn 300 triệu đồng từ nhân dân và các nhà hảo tâm. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng/năm. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm...

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: TTH)

Đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tự quản và sự đồng lòng của 587 hộ gia đình với 2.850 nhân khẩu, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân địa phương tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người nghèo, người cao tuổi và những hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng đời sống văn hóa từ mỗi gia đình, mỗi việc làm hằng ngày, chú trọng giáo dục truyền thống và tạo dựng không gian văn hóa cộng đồng gần gũi với đời sống nhân dân.

Các hoạt động của hội, đoàn thể phải gắn chặt với nhu cầu thiết thực của hội viên, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và phòng ngừa các hình thức lừa đảo trên không gian mạng...

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, và đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tặng quà cho nhân dân khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai. (Ảnh: TTH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lưu ý đến việc cần thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các khoản đóng góp và việc quản lý, sử dụng công trình chung. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhóm tự quản, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và duy trì cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chụp ảnh lưu niệm cùng nhân dân khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Sức mạnh ấy được bồi đắp từ lòng tin, những giá trị văn hóa tốt đẹp và quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời phải được chuyển hóa thành những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân, mỗi gia đình.

Khẳng định nhân dân luôn là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển, đồng chí Đoàn Minh Huấn lưu ý rằng: Mỗi chủ trương, phong trào phải được cụ thể hóa thành công việc thiết thực, có người chịu trách nhiệm và có kết quả để nhân dân kiểm chứng. Khi người dân được tôn trọng quyền làm chủ, được tham gia bàn bạc, giám sát và thụ hưởng thành quả, niềm tin và sự đồng thuận xã hội sẽ ngày càng được củng cố.