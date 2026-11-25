Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc với cử tri thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: XM)

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp với sự tham dự của cử tri 3 phường Bắc Giang, Tân Tiến, Đa Mai và kết nối trực tuyến tới 96 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Bắc Ninh đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh, đồng thời nêu một số ý kiến, kiến nghị về các lĩnh vực của đời sống xã hội liên quan tới lĩnh vực giáo dục đào tạo, hỗ trợ tạm cư gắn với đào tạo, chuyển đổi nghề tại các khu vực liên quan tới giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, chi trả trợ cấp mất việc làm, đầu tư hạ tầng dân sinh, đất dịch vụ dân cư…

Các đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2. (Ảnh: XM)

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời thông tin, làm rõ nhiều nội dung quan trọng về kết quả kỳ họp, công tác xây dựng pháp luật, tình hình phát triển kinh tế-xã hội và hoạt động đổi mới của Quốc hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, sau 27 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, bảo đảm chất lượng. Quốc hội tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cử tri Bắc Ninh gửi gắm ý kiến tới các đại biểu Quốc hội. (Ảnh XM)

Về các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh đã tiếp nhận 39 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương. Đồng chí đề nghị cử tri, các địa phương tiếp tục phản ánh cụ thể hơn các nội dung còn bất cập, xác định rõ quy định cần sửa đổi, bổ sung và những khó khăn phát sinh trong thực tiễn để Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền có cơ sở nghiên cứu, xem xét, xử lý hiệu quả. Đồng chí khẳng định Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời giám sát quá trình xử lý và thông tin kết quả tới cử tri.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thông tin, tại kỳ họp này, Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ số. Về công tác xây dựng pháp luật, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều nội dung đổi mới quan trọng. Luật chuyển mạnh từ tư duy bồi thường khi thu hồi đất sang bảo đảm tái thiết cuộc sống, cải thiện nơi ở, điều kiện sinh hoạt và sinh kế của người dân có đất bị thu hồi; tiếp tục khẳng định đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước.

Luật cũng tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương, giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định nhiều nội dung quan trọng; hoàn thiện các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Các đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng cử tri. (Ảnh XM)

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, 10 tháng năm 2026, nhiều chỉ tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực như sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư nước ngoài và khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, áp lực kiểm soát lạm phát và thực hiện mục tiêu tăng trưởng vẫn là thách thức cần tiếp tục tập trung tháo gỡ. Riêng đối với Bắc Ninh, nhiều chỉ tiêu kinh tế tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, đặc biệt về xuất nhập khẩu và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đồng chí lưu ý, trong giai đoạn tới, yếu tố quyết định là chất lượng tổ chức thực hiện ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ theo nguyên tắc việc nào cấp dưới làm tốt thì giao cấp dưới thực hiện, cấp trên tập trung kiểm tra, giám sát; những việc vượt quá khả năng của cấp dưới thì cấp trên trực tiếp giải quyết, bảo đảm không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.