Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các đại biểu tiếp xúc cử tri xã Kép

Dự buổi tiếp xúc chiều 19/9 có các đại biểu Quốc hội: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Vân, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; Vũ Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Kép.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây, đại biểu Vũ Văn Cường thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Theo đó, Quốc hội làm việc trong 2 đợt, đợt 1 từ ngày 20/10 đến ngày 17/11; đợt 2 từ ngày 26/11 đến ngày 30/11.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu với cử tri.

Trong chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua và cho ý kiến nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng.

Một số luật, nghị quyết được trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và quyết nghị, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn như: Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thay thế Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND...

Các đại biểu thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

Các đại biểu dự cuộc tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Kép nêu ý kiến, thời gian qua địa phương thực hiện nhiều hoạt động, chiến dịch như: Rà soát, làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; thống kê kinh tế - xã hội; làm sạch mã số thuế; tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân; xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số…

Các hoạt động này yêu cầu thời gian ngắn, khối lượng công việc lớn, gây áp lực cho xã và thôn. Do vậy đề nghị Trung ương thống nhất cách làm, tạo điều kiện cho cấp cơ sở tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức. Cùng đó có hướng dẫn về mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư vì hiện nay có nhiều cách làm, cách hiểu khác nhau dẫn đến chồng chéo hoặc chưa đúng chức năng.

Ông Nguyễn Văn Phước, cử tri xã Kép nêu ý kiến.

Cử tri nêu một số người dân bị các đối tượng gọi điện thoại đến yêu cầu triển khai công tác phòng cháy, kê khai mã số thuế, mở tài khoản ngân hàng, chữ ký số…rồi lừa đảo mất tiền. Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp kỹ thuật phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên mạng, không để lộ lọt thông tin cá nhân.

Hiện đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố rất vất vả, nhiều việc vì sau sắp xếp địa bàn rộng, số lượng dân cư tăng. Đề nghị có chế độ, chính sách phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Cử tri kiến nghị về việc triển khai sách giáo khoa chung thống nhất trong toàn quốc, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình thực hiện cần bảo đảm tính khoa học, chuẩn mực giáo dục phổ quát và có độ mở linh hoạt để các địa phương chủ động bổ sung nội dung phù hợp. Chính phủ bố trí kinh phí để cung cấp miễn phí sách giáo khoa các cấp học cho học sinh trên phạm vi cả nước.

Sau sáp nhập các trường học, việc xây dựng chuẩn quốc gia có nhiều khó khăn do cơ sở vật chất, quy mô trường lớp thay đổi. Đề nghị các bộ, ngành sớm ban hành văn bản quy định xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia để địa phương căn cứ đầu tư xây dựng. Bộ Giáo dục Đào tạo nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung những hình thức xử lý vi phạm kỷ luật đối với học sinh. Quy định rõ trách nhiệm của nhà trường, gia đình học sinh đối với những trường hợp học sinh vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tại các nhà trường…

Đồng chí Phạm Văn Thịnh và đại diện Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và xã Kép làm rõ, giải đáp những nội dung, vấn đề cử tri nêu theo thẩm quyền.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao quà cho Hội Khuyến học xã Kép.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, đồng chí Đỗ Văn Chiến chúc mừng tỉnh Bắc Ninh và xã Kép nhân dịp công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và phường Kép.

Thời gian qua, địa phương phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa trong giai đoạn mới, đạt được nhiều thành tựu, kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, chăm sóc đời sống Nhân dân. Sau khi sắp xếp, nhiệm vụ đặt ra cao hơn, do đó đồng chí chia sẻ với những khó khăn của cơ sở, cán bộ xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố.

Đồng chí tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua đó chỉ đạo, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, xem xét, có biện pháp giải quyết.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao tặng quà cụ Đỗ Thị Diệp, 101 tuổi, ở thôn Phúc Thịnh, xã Kép.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến trao quà cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kép; tặng quà cho Hội Khuyến học xã.

Tiếp đó, các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Thị Hương cùng lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, tặng quà cụ Đỗ Thị Diệp, 101 tuổi, ở thôn Phúc Thịnh, xã Kép nhân dịp Ngày quốc tế Người cao tuổi (1/10).

Đồng chí Nguyễn Thị Hương trao tặng quà cho cụ Đỗ Thị Diệp.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, đồng chí Nguyễn Thị Hương và đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của cụ Đỗ Thị Diệp; chúc cụ luôn mạnh khỏe, trường thọ, vui vẻ bên con cháu. Các đồng chí động viên gia đình tiếp tục quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện để cụ sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi.