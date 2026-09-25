Đồng chí Đinh Văn Nơi tặng 130 suất quà Trung thu cho thiếu nhi tại Phú Quốc

Đồng chí Đinh Văn Nơi tặng quà cho thiếu nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phú Quốc.

Đồng chí Đinh Văn Nơi thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các em yên tâm điều trị, mau chóng bình phục để trở về với gia đình.

Mỗi suất quà gồm bánh kẹo, sữa, lồng đèn và tiền mặt. Công ty TNHH King Kong Phú Quốc cũng trao 130 suất quà cho các em.

Dịp này, đoàn công tác đến thăm, tặng quà các em thiếu nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phú Quốc nhân Tết Trung thu.

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