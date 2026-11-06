Đồng chí Đinh Văn Nơi: Lấy lợi ích người dân làm hàng đầu trong phát triển Phú Quốc

Quang cảnh ngày hội.

Ngày hội nhằm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Năm 2026, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại khu phố Cây Thông Ngoài Cửa Dương đạt nhiều kết quả tích cực. Địa phương phối hợp hỗ trợ 312 lượt hộ dân vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, với tổng số tiền 11,75 tỷ đồng; vận động quỹ xã hội hơn 100 triệu đồng, xây mới và sửa chữa nhà Đại đoàn kết, trao tặng 350 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn.

Đến nay, khu phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 84 triệu đồng/năm trở lên. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 99,2%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì với nhiều buổi giao lưu văn nghệ, giải bóng đá, bóng chuyền và câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi.

Bên cạnh đó, người dân đóng góp kinh phí lắp đặt camera an ninh, duy trì vệ sinh môi trường định kỳ vào ngày thứ Bảy hằng tuần. Tổ hòa giải cơ sở tiếp nhận và hòa giải thành công 100% các tranh chấp phát sinh trong cộng đồng.

Đồng chí Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí Thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi biểu dương những nỗ lực, kết quả khu phố Cây Thông Ngoài Cửa Dương đạt được; đồng thời khẳng định sự đồng thuận của nhân dân là chìa khóa quyết định mọi thắng lợi trong chiến lược phát triển đặc khu.

Đồng chí Đinh Văn Nơi nhấn mạnh: “Trong quá trình phát triển, chính quyền luôn luôn lấy lợi ích của người dân làm trên hết, lấy lợi ích của người dân làm hàng đầu. Muốn triển khai bất kỳ dự án hay công trình nào trên địa bàn, điều đầu tiên phải đặt ra là có mang lại lợi ích chung cho nhân dân và quê hương hay không.”

Người dân bày tỏ sự phấn khởi trước những đổi thay của đặc khu Phú Quốc.

Đồng chí Đinh Văn Nơi cũng thông tin các giải pháp trọng tâm đặc khu đang triển khai, gồm xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, nhạy bén; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ nhanh các điểm nghẽn cho người dân và doanh nghiệp. Đặc khu chuẩn bị khởi công Bệnh viện đa khoa 500 giường; đầu tư 200 tỷ đồng nâng cấp Trung tâm Y tế đặc khu; thu hút các trường đại học mở cơ sở đào tạo tại Phú Quốc từ năm 2027 - 2028.

Cùng với đó, địa phương quyết liệt triển khai các dự án nhà ở xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập bình quân cho người dân; xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, trọng dân và đẩy mạnh phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở, dựa trên sự tin tưởng, hỗ trợ của nhân dân.

Đồng chí Đinh Văn Nơi và đồng chí Ngô Phương Vũ trao 10 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố Cây Thông Ngoài Cửa Dương.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và Mặt trận đặc khu Phú Quốc trao 10 phần quà tặng các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố Cây Thông Ngoài Cửa Dương.

Ngày hội góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tạo động lực xây dựng đặc khu Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, hướng tới sự kiện APEC 2027.