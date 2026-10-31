Đồng chí Đinh Văn Dũng trao huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên lão thành phường Sa Đéc

Đoàn công tác cùng đảng viên Nguyễn Tiến Thành tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: VĂN ĐẤU

Cùng dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc và đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, bí thư các chi bộ khu phố có đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Văn Dũng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Thị Ánh Tuyết. Ảnh: VĂN ĐẤU

Đoàn đã đến nhà trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đào Văn Chơn, sinh năm 1935, thuộc Chi bộ khu phố Vườn Hồng và đảng viên Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1939, thuộc Chi bộ khu phố Tân Bình; trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1945, thuộc Chi bộ khu phố Cái Sơn.

Lãnh đạo tỉnh và địa phương trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đào Văn Chơn. Ảnh: VĂN ĐẤU

Tại các nơi đến, đồng chí Đinh Văn Dũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, tri ân những đóng góp, cống hiến của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của địa phương. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất cách mạng, là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, lối sống để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của các đảng viên cao tuổi, tạo điều kiện để các đảng viên tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương.