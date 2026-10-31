Đồng chí Đinh Văn Dũng trao huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên lão thành phường Sa Đéc
Chiều 30-10, đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 cho 3 đảng viên lão thành tại phường Sa Đéc.
Cùng dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc và đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, bí thư các chi bộ khu phố có đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.
Đoàn đã đến nhà trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đào Văn Chơn, sinh năm 1935, thuộc Chi bộ khu phố Vườn Hồng và đảng viên Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1939, thuộc Chi bộ khu phố Tân Bình; trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1945, thuộc Chi bộ khu phố Cái Sơn.
Tại các nơi đến, đồng chí Đinh Văn Dũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, tri ân những đóng góp, cống hiến của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của địa phương. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất cách mạng, là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, lối sống để thế hệ trẻ học tập, noi theo.
Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của các đảng viên cao tuổi, tạo điều kiện để các đảng viên tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/dong-chi-dinh-van-dung-trao-huy-hieu-dang-cho-3-dang-vien-lao-thanh-phuong-sa-dec-a246757.html