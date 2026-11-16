Đồng chí Đinh Thị Mai giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định, tặng hoa đồng chí Đinh Thị Mai. Ảnh: Thủy Nguyên

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 430-QĐNS/TW, ngày 6/11/2026 của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Đinh Thị Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Chúc mừng đồng chí Đinh Thị Mai được Ban Bí thư tín nhiệm giao trọng trách mới, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng nêu rõ: Quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư đối với đồng chí Đinh Thị Mai thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với việc kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, đơn vị có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, có các tổ chức đảng trực thuộc ở những cơ quan tham mưu chiến lược, trực tiếp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có quan hệ mật thiết với chất lượng công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách của Đảng.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. (ẢNH: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí nhấn mạnh, sau Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng cao; nhiều chủ trương, quyết sách lớn đang được tập trung triển khai, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Công tác xây dựng Đảng phải thực sự góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị; kết quả lãnh đạo của cấp ủy phải được thể hiện bằng chất lượng công việc, hiệu quả tham mưu, tinh thần trách nhiệm và sự chuyển biến của từng tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Đinh Thị Mai phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thủy Nguyên

Đồng chí Hoàng Trung Dũng đề nghị tân Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cùng tập thể cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030.

Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc, xác định vị trí việc làm, quản lý biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm công việc và mức độ hoàn thành trách nhiệm được giao làm thước đo chủ yếu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác đảng.

Các đại biểu dự hội nghị chúc mừng đồng chí Đinh Thị Mai. Ảnh: Thủy Nguyên

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng, thiếu chủ động trong cán bộ.

Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện để đồng chí Đinh Thị Mai phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đinh Thị Mai bày tỏ vinh dự, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng. Trên cương vị mới, đồng chí cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt; tuyệt đối trung thành với Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong tập thể đảng ủy; khẩn trương nắm bắt công việc, cầu thị học hỏi; cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, các cơ quan chuyên trách tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của đảng ủy và lấy kết quả cụ thể để làm thước đo, góp phần xây dựng đảng bộ, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.