Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Kim Bảng

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành trong tỉnh; đại diện Thường trực Đảng ủy các phường, cùng đông đảo cử tri các địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri: Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, trong khoảng thời gian vào cuối tháng 11, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2027; xem xét các vấn đề về ngân sách, đầu tư công và nhiều cơ chế, chính sách quan trọng của tỉnh.

Cử tri phát biểu ý kiến kiến nghị.

Sau khi nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các đại biểu cử tri đã nêu những ý kiến, kiến nghị các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Cụ thể HĐND tỉnh nghiên cứu, có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách, đảm bảo tương xứng với khối lượng công việc thời điểm hiện tại; Hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường Quốc lộ 21B, ĐT498 và ĐT498C có số lượng bóng đèn chiếu sáng bị hỏng rất nhiều, mặc dù đã có văn bản thông báo về việc sửa chữa điện chiếu sáng nhưng tiến độ còn chậm; Tuyến đường QL21 ( vị trí ngã ba Do Lễ) kết nối với đường vào khu vực khai thác vật liệu đã xuống cấp trầm trọng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành quan tâm sửa chữa đế đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông; Hỗ trợ thêm 20% kinh phí cho người đầu tiên mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; Quan tâm, xem xét đầu tư xây dựng bờ kè ven sông Đáy (từ chùa Bà Đanh đến giáp địa giới TDP Quế) để nhân dân yên tâm sinh sống và làm việc; nghiên cứu điều chỉnh một số chính sách thu hồi GPMB.

Đối với Dự án Đường dây 500/220kV Nho Quan-Phủ Lý-Thường Tín đoạn qua địa bàn xã Liên Sơn, thị xã Kim Bảng (nay là phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình) đã hoàn thành. Tuy nhiên, đến thời điểm này đơn vị thi công chưa thu dọn vật liệu trả lại mặt bằng sau thi công (cụ thể tại vị trí cột 101 và cột 102). UBND phường đã có các văn bản đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công và UBND tỉnh. Cử tri đề nghị các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn toàn bộ vật liệu trả lại mặt bằng và hoàn trả lại đường dân sinh cho nhân dân .

Cử tri cũng đề nghị điều chỉnh mức giá thóc tính thuế sát với giá thị trường thực tế. Điều này sẽ giúp đảm bảo tính hợp lý, công bằng, giảm bớt gánh nặng chi phí và động viên bà con yên tâm phát triển sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và những nhiệm vụ cốt lõi năm 2027; đồng thời làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri.

Thay mặt Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri; đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà nhân dân đang gặp phải. Đây là những thông tin thực tiễn rất quan trọng để các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiều kiến nghị của cử tri đã được các sở, ngành tiếp thu, có phương án xử lý hoặc đưa vào kế hoạch thực hiện; một số vấn đề đang trong quá trình rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách và cân đối nguồn lực. Căn cứ vào từng ý kiến cụ thể đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan chức năng tiếp tục rà soát toàn bộ các kiến nghị của cử tri; xác định rõ những nội dung đã giải quyết, đang giải quyết và chưa có phương án giải quyết.

Đối với những nội dung đã có kế hoạch, có thời hạn thực hiện phải tập trung đôn đốc, bảo đảm tiến độ; đối với những vấn đề còn vướng mắc về cơ chế, chính sách hoặc vượt thẩm quyền, cần chủ động tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Chính quyền 6 phường cần phát huy hơn nữa trách nhiệm trong việc nắm bắt tình hình nhân dân; chủ động phối hợp với các sở, ngành rà soát, xác minh những vấn đề cử tri phản ánh, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ và đề xuất phương án xử lý.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải tập trung giải quyết ngay từ cơ sở; không để kiến nghị kéo dài, phát sinh thành điểm nóng do thiếu trách nhiệm hoặc chậm trễ trong xử lý. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; kịp thời làm rõ những nội dung đã được trả lời nhưng chưa có chuyển biến trong thực tế, bảo đảm các kiến nghị chính đáng của nhân dân được xem xét, giải quyết thấu đáo.

Về phía các vị đại biểu HĐND tỉnh, sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; phản ánh kịp thời đến HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn cử tri 6 phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, cùng chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.