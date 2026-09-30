Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà thân nhân, gia đình đang thờ cúng nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm hỏi thân nhân Liệt sĩ Đặng Thị Chung tại gia đình ông Đặng Văn Nga (phường Hà Nam).

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Kiên (Tổ dân phố 3, phường Hà Nam) là người thờ cúng Liệt sĩ Nguyễn Thị Thu và liệt sĩ Nguyễn Thị Thi.

Đoàn đã đến thăm các gia đình: ông Đinh Tiến Nhẫn, sinh năm 1960 (Tổ dân phố 3, phường Hà Nam) là người thờ cúng Liệt sĩ Đinh Thị Tâm; ông Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1955 (Tổ dân phố 3, phường Hà Nam) là người thờ cúng Liệt sĩ Nguyễn Thị Thu và liệt sĩ Nguyễn Thị Thi; ông Đặng Văn Nga, sinh năm 1959 (Tổ dân phố 3, phường Hà Nam) là người thờ cúng Liệt sĩ Đặng Thị Chung.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thắp hương Liệt sĩ Đinh Thị Tâm tại gia đình ông Đinh Tiến Nhẫn (phường Hà Nam) là người thờ cúng.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa đã thắp hương các liệt sĩ, thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương thế hệ đi trước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm hỏi thân nhân Liệt sĩ Đặng Thị Chung tại gia đình ông Đặng Văn Nga (phường Hà Nam).

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, các gia đình chính sách và thân nhân người có công bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm động viên của các đồng chí trong Đoàn công tác; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.