Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam tại bản Sấm, xã Cúc Phương

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng lẵng hoa chúc mừng bản Sấm.

Các đại biểu dự chương trình.

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Cúc Phương và Nhân dân bản Sấm.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại chương trình.

Trong không khí thắm đượm tinh thần đại đoàn kết, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ phát triển văn hóa ở cộng đồng dân cư năm 2026;nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Bản Sấm được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 thôn Bãi Cả, Sấm 1, Sấm 2 và Sấm 3, hiện có 238 hộ với 1.087 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 98%. Những năm qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bản luôn đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động. Đời sống người dân từng bước được cải thiện, toàn bản hiện có 78 hộ khá trở lên, 168 hộ có mức sống trung bình, 6 hộ nghèo. Năm 2026, trên 94% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 96% đường giao thông được bê tông hóa, 100% các tuyến đường trục bản có điện chiếu sáng. Nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, trong năm, bản đã xây mới 1 nhà Đại đoàn kết, vận động Quỹ “An sinh xã hội” của xã đạt trên 35 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên; đội văn nghệ và các câu lạc bộ hoạt động tích cực, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, tinh thần tự quản, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận trong cộng đồng tiếp tục được nâng cao.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, MTTQ Việt Nam luôn giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, phát huy quyền làm chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư không chỉ là dịp ôn lại truyền thống của Mặt trận mà còn là ngày hội của tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia, gắn bó và trách nhiệm cộng đồng.

Năm nay, Ngày hội được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam càng có ý nghĩa thiết thực, khẳng định vai trò của văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc. Đối với Ninh Bình, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và di sản, việc gìn giữ, kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc quê hương mà còn tạo nguồn lực nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.

Thông tin khái quát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2026 của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Những kết quả chung của tỉnh có sự đóng góp quan trọng từ mỗi địa phương, mỗi khu dân cư và từng người dân thông qua những việc làm cụ thể trong lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn môi trường, bảo tồn di sản và xây dựng đời sống văn hóa.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả bản Sấm đạt được, đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong xây dựng khu dân cư. Đặc biệt, những kết quả về phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường đã thể hiện rõ vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng cộng đồng ngày càng khởi sắc.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng gần dân, sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; tạo điều kiện để người dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của mình.

Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên của mỗi gia đình; động viên Nhân dân thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn xây dựng khối đại đoàn kết với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ mỗi gia đình đến cộng đồng dân cư. Bản Sấm cần tiếp tục gìn giữ những phong tục, tập quán tốt đẹp, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Quan tâm phát huy vai trò của người cao tuổi, người có uy tín, nghệ nhân và thế hệ trẻ trong gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ mai sau.

Đối với các hoạt động trong Tuần Văn hóa Đại đoàn kết, đồng chí đề nghị địa phương tổ chức bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế; thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, qua đó tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng và tạo sức lan tỏa trong đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân bản Sấm sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn” cho cán bộ và Nhân dân bản Sấm.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Lụa đã trao tặng cán bộ và nhân dân bản Sấm lẵng hoa tươi thắm và bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn”.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà của tỉnh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao Giấy chứng nhận “Bản Sấm văn hóa”.

Lãnh đạo xã Cúc Phương trao Giấy khen cho các hộ gia đình tiêu biểu trong bản.

Nhân dịp này, 20 gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó đã được nhận quà của tỉnh; tập thể khu dân cư bản Sấm và 10 hộ gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng dân cư cũng đã được biểu dương khen thưởng.

Tiết mục văn nghệ của Câu lạc bộ văn hóa Bản Sấm chào mừng ngày hội.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Nhà văn hóa bản Sấm.

Cũng tại Ngày hội, các đại biểu đã tham gia hoạt động trồng cây lưu niệm; nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ tại khu dân cư đã được tổ chức nhằm thắt chặt hơn tình đoàn kết gắn bó giữa người dân cùng quyết tâm xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, xây dựng xã Cúc Phương và tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.