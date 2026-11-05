Đồng chí Đinh Quang Tuyên trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên phường Đức Xuân.

Tại buổi lễ, 36 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm, 14 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm và 10 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với đóng góp của các thế hệ đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Quang Tuyên ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đảng viên trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ địa phương.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí khẳng định, các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm để cán bộ, đảng viên thế hệ sau noi theo.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên, giữ vững niềm tin, nêu gương trong gia đình và cộng đồng, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.