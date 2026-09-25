Đồng chí Đinh Quang Tuyên tặng quà Trung thu tại xã Cường Lợi
Chiều 25-9, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, đến thăm, chúc Tết Trung thu và tặng quà trẻ em tại xã Cường Lợi. Cùng đi có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đinh Quang Tuyên gửi lời chúc mừng Tết Trung thu tới các cháu thiếu nhi; động viên các cháu chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết, vâng lời thầy cô, cha mẹ, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, nhà trường và gia đình tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo môi trường thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện.
Dịp này, Đoàn công tác của tỉnh trao 20 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Cường Lợi, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và một túi quà Trung thu. Đoàn cũng trao 50 triệu đồng hỗ trợ Trường Mầm non Cường Lợi mua sắm thiết bị học tập, vui chơi cho trẻ em.
Các phần quà thể hiện sự quan tâm, động viên thiết thực của tỉnh đối với thiếu nhi, góp phần giúp trẻ em trên địa bàn, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/dong-chi-dinh-quang-tuyen-tang-qua-trung-thu-tai-xa-cuong-loi