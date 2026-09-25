Đồng chí Đinh Quang Tuyên tặng quà Trung thu tại xã Cường Lợi

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng quà Trung thu trẻ em xã Cường Lợi.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đinh Quang Tuyên gửi lời chúc mừng Tết Trung thu tới các cháu thiếu nhi; động viên các cháu chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết, vâng lời thầy cô, cha mẹ, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, nhà trường và gia đình tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo môi trường thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên chia bánh kẹo cho thiếu nhi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất tặng quà Trung thu trẻ em xã Cường Lợi.

Dịp này, Đoàn công tác của tỉnh trao 20 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Cường Lợi, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và một túi quà Trung thu. Đoàn cũng trao 50 triệu đồng hỗ trợ Trường Mầm non Cường Lợi mua sắm thiết bị học tập, vui chơi cho trẻ em.

Thiếu nhi xã Cường Lợi vui Tết Trung thu.

Các phần quà thể hiện sự quan tâm, động viên thiết thực của tỉnh đối với thiếu nhi, góp phần giúp trẻ em trên địa bàn, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.