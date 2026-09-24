Đồng chí Đinh Quang Tuyên tặng quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Đinh Quang Tuyên trao quà Trung thu cho thiếu nhi xã Bằng Vân.

Tại chương trình, Đoàn công tác đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho 30 học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các phần quà được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Đoàn cũng trao tặng nhà trường phần quà trị giá 1,5 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đinh Quang Tuyên gửi lời chúc mừng đến các em học sinh, mong các em luôn chăm ngoan, đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, vâng lời thầy cô, cha mẹ và có một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm. Đồng chí mong muốn các cấp, ngành, nhà trường và cộng đồng tiếp tục quan tâm, chăm lo để trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên chung vui cùng thiếu nhi Bằng Vân nhân dịp Tết Trung thu.

Những phần quà được trao dịp này không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, ngành đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; góp phần để các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.