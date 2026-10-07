Đồng chí Đinh Quang Tuyên làm việc, tặng quà tại xã Vĩnh Thông

Đồng chí Đinh Quang Tuyên và Đoàn công tác làm việc tại xã Vĩnh Thông.

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo xã Vĩnh Thông cho biết: Trong 9 tháng năm 2026, xã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Thu ngân sách đạt gần 120% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 78%. Diện tích trồng cây nguyên liệu thuốc lá đạt gần 160% kế hoạch, sản lượng đạt khoảng 397 tấn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Quang Tuyên đề nghị xã Vĩnh Thông tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về rừng và sản xuất nông nghiệp, tập trung giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên và đại diện đơn vị tài trợ trao hỗ trợ xây dựng cầu Nà Pját.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên trao kinh phí hỗ trợ gia đình cháu Nguyễn Ngọc Gia Bảo.

Dịp này, đồng chí Đinh Quang Tuyên cùng Đoàn công tác trao hỗ trợ 260 triệu đồng xây dựng cầu Nà Pját, thôn Vũ Muộn; trao hỗ trợ 61 triệu đồng cho cháu Nguyễn Ngọc Gia Bảo, là con hộ nghèo ở thôn Vũ Muộn, mắc bệnh hiểm nghèo.