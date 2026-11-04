Đồng chí Đinh Quang Tuyên kiểm tra Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng

Đồng chí Đinh Quang Tuyên và đồng chí Trần Văn Hậu kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng có tổng chiều dài khoảng 82,5km (đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên dài khoảng 61km), tổng mức đầu tư dự kiến 29.300 tỷ đồng.

Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc đã phối hợp với 10/10 địa phương có dự án đi qua tổ chức họp dân, công khai hướng tuyến, các chế độ, chính sách và những nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc báo cáo tiến độ Dự án.

Tại buổi kiểm tra, đại diện các cơ quan, địa phương báo cáo Đoàn công tác một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, như: Mật độ cọc GPMB ngoài thực địa còn thưa, gây khó khăn cho việc xác định chính xác ranh giới thu hồi đất để kiểm đếm nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây trồng; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện hoặc phải tổ chức đo đạc, kiểm đếm bổ sung nhiều lần...

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng mới bàn giao hồ sơ cọc GPMB đối với phần tuyến chính, chưa bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB tại các vị trí bãi đổ thải. Một số đoạn tuyến đi qua khu vực có mật độ dân cư đông, khiến công tác GPMB và bố trí tái định cư dự kiến gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên và đồng chí Trần Văn Hậu kiểm tra tại thực địa.

Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Đinh Quang Tuyên yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát số hộ dân bị ảnh hưởng, khẩn trương đề xuất phương án tái định cư phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đồng thời xác định các vị trí dự kiến bố trí bãi đổ thải dọc tuyến, khái toán tổng kinh phí GPMB đối với toàn bộ vị trí đổ đất, đá thừa.

Các địa phương tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc trong quá trình kiểm đếm, thống kê, xác định phạm vi và khối lượng GPMB, bảo đảm chính xác, đồng bộ.

Riêng xã Cẩm Giàng cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cập nhật, hoàn thiện quy hoạch đối với vị trí dự kiến xây dựng khu tái định cư trên địa bàn, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.