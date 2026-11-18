Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội.

Thời gian qua, MTTQ xã Hiệp Lực và các tổ chức thành viên đã triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

100% khu dân cư trên địa bàn xã triển khai các mô hình tự quản. Toàn xã thực hiện 3 mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; hỗ trợ xây dựng một tuyến đường chiếu sáng với kinh phí 12 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế cho 5 gia đình...

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò vận động đoàn viên, hội viên tham gia phong trào. Hội Nông dân tổ chức 37 buổi tuyên truyền với khoảng 1.600 lượt hội viên; xây dựng nhóm chuyên môn “Trồng và chăm sóc hồi” với 9 thành viên; 1.142/1.142 hội viên được kích hoạt, sử dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam.

Nhìn chung, công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Hiệp Lực đạt nhiều kết quả tích cực. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từng bước được đổi mới; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân được tăng cường; vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được phát huy.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên trao quà cho xã Hiệp Lực.

Phát biểu chung vui với địa phương, đồng chí Đinh Quang Tuyên mong muốn nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, cùng với chính quyền xã vượt qua những khó khăn, thách thức, tập trung phát triển kinh tế - xã hội; ủng hộ các dự án triển khai trên địa bàn, đặc biệt là Dự án cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng.

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Quang Tuyên trao 10 triệu đồng của tỉnh tặng xã Hiệp Lực và trao 20 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn.