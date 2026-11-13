Đồng chí Đinh Quang Tuyên chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Đồng Bản

Tiết mục văn nghệ do người dân xóm Đồng Bản biểu diễn.

Xóm Đồng Bản nằm ở phía Đông Nam xã Dân Tiến, cách trung tâm xã 12km, có 156 hộ với 703 nhân khẩu, trong đó trên 90% là đồng bào dân tộc Dao. Những năm qua, nhân dân các dân tộc trong xóm luôn phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, gắn bó với quê hương; tích cực chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Qua bình xét năm 2026, xóm có 150/156 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Hiện nay, xóm còn 2 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên chung vui với bà con xóm Đồng Bản trong Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả xóm đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của chi bộ, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên phát biểu tại Ngày hội.

Cùng với đó, địa phương quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tăng cường truyền dạy những phong tục tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ, góp phần duy trì và tiếp nối các giá trị văn hóa trong đời sống cộng đồng. Đồng thời, xóm cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên tặng quà cho xóm Đồng Bản.

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Quang Tuyên đã trao quà cho 15 hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 80 triệu đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 1 hộ và trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho 6 hộ dân xã Dân Tiến với tổng trị giá 120 triệu đồng.

Trước đó, đồng chí Đinh Quang Tuyên đã đến thăm hỏi, động viên và trực tiếp trao hỗ trợ sinh kế cho một hộ cận nghèo tại xóm Đồng Bản.