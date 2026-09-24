Đồng chí Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh

Sáng 24/9, tại trụ sở Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; cán bộ Trung ương theo dõi thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Thanh Trường.

Hội nghị nghe đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy công bố Quyết định số 388-QĐNS/TW ngày 18/9/2026 của Ban Bí thư Trung ương chỉ định đồng chí Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Đào Thanh Trường, sinh năm 1980, quê quán phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ ngành Xã hội học; trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Trước khi được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh, đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái chúc mừng đồng chí Đào Thanh Trường được Ban Bí thư Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng đồng chí Đào Thanh Trường sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong bối cảnh Bắc Ninh vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn đồng chí Đào Thanh Trường với trình độ, năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, cống hiến trí tuệ, góp phần xây dựng và phát triển địa phương.

* Cũng trong buổi sáng 24/9, HĐND thành phố Bắc Ninh tổ chức kỳ họp thứ Nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiến hành công tác nhân sự.

Các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội; cán bộ Trung ương theo dõi thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, một số ban, sở, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chúc mừng đồng chí Đào Thanh Trường.

Tại kỳ họp, sau khi nghe Tờ trình số 397/TTr-UBND về việc giới thiệu nhân sự, HĐND thành phố đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với 81/81 số phiếu tán thành, đồng chí Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo UBND thành phố hiện nay gồm Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn và các Phó Chủ tịch: Mai Sơn, Đào Quang Khải, Phạm Văn Thịnh, Lê Xuân Lợi, Đào Thanh Trường, Ngô Tân Phượng, Phan Thế Tuấn.